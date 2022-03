Do poľských škôl sa zapísalo už 54.000 ukrajinských detí

Varšava 16. marca (TASR) - Do poľských škôl sa už zapísalo 54.000 ukrajinských detí, ktoré ušli pred vojnou vo svojej vlasti. Podľa ministra školstva Przemyslawa Czarneka toto číslo každým dňom narastá – v utorok ich bolo 42.000, deň predtým 35.000. TASR správu prevzala od agentúry PAP.



Podľa ministra sa do škôl zatiaľ zapísala iba desatina z celkovo 500.000 až 600.000 detí, ktoré v Poľsku našli útočisko pred vojnou na Ukrajine. Zvyšných 90 percent detí zatiaľ nenašlo voľné miesta v poľských školách.



Ukrajinské deti v Poľsku navštevujú prípravné hodiny, ktoré sú pre nich podľa Czarneka menej stresujúce než klasické poľské vyučovanie. Upozornil však, že to nemožno považovať za nedostatočnú integráciu. Ukrajinské deti plánuje zapojiť do športových či tanečných aktivít, v najbližšej dobe by tiež mohli dostať počítačové vybavenie, aby sa mohli na vyučovaní zúčastniť aj na diaľku.



Czarnek dodal, že otázku prijímania ukrajinských detí do poľských škôl predložil aj eurokomisárke pre vzdelávanie a mládež Mariji Gabrielovej. Podľa neho je táto situácia spojená s určitými nákladmi a od Európskej komisie očakáva, že na potreby Poľska bude vedieť pružne reagovať.