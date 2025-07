Do Pompejí sa vrátila rímska mozaiková doska

Rím 16. júla (TASR) - Do archeologického parku v talianskych Pompejach sa vrátila travertínová mozaiková doska s erotickým motívom z rímskej éry, ktorú počas druhej svetovej vojny ulúpil nacistický dôstojník.



Umelecké dielo bolo repatriované z Nemecka diplomatickou cestou, ktorú zabezpečil taliansky konzulát v Stuttgarte po tom, ako ho vrátili dedičia posledného majiteľa, zosnulého nemeckého občana, informuje tlačová agentúra AP.



Majiteľ dostal mozaiku ako dar od kapitána Wehrmachtu, ktorý bol počas vojny zaradený do vojenského zásobovacieho reťazca v Taliansku.



Mozaika - datovaná medzi polovicu až posledné storočie pred Kristom a prvé storočie nášho letopočtu - sa považuje za dielo „mimoriadneho kultúrneho významu“, uviedli odborníci.



„Je to moment, keď sa téma domácej lásky stáva umeleckým subjektom,“ povedal Gabriel Zuchtriegel, riaditeľ Archeologického parku v Pompejach a spoluautor eseje venovanej vrátenému dielu.



„Kým v helenistickom období, od štvrtého do prvého storočia pred Kristom, sa oslavovali vášne mytologických a hrdinských postáv, teraz vidíme novú tému,“ povedal Zuchtriegel.



Dedičia posledného majiteľa mozaiky v Nemecku sa obrátili na jednotku Carabinieri v Ríme, ktorá sa venuje ochrane kultúrneho dedičstva a ktorá mala na starosti vyšetrovanie, so žiadosťou o informácie, ako vrátiť mozaiku talianskemu štátu.



Príslušné úrady vykonali potrebné kontroly, aby zistili jej pravosť a pôvod, a potom - v septembri 2023 - pracovali na repatriácii mozaiky. Kľúčová bola aj spolupráca s Archeologickým parkom v Pompejach, ktorá umožnila vystopovať nález až do blízkosti sopky Vezuv, a to napriek nedostatku údajov o pôvodnom kontexte objavu, uviedli Carabinieri.



Mozaiková doska bola následne pridelená Archeologickému parku v Pompejach, kde bude vhodne katalogizovaná, chránená a poskytnutá k dispozícii na vzdelávacie i výskumné účely.



„Dnešný návrat je ako hojenie otvorenej rany,“ povedal Zuchtriegel a dodal, že mozaika umožňuje rekonštruovať príbeh daného obdobia - prvého storočia nášho letopočtu -, než Pompeje zničil výbuch sopky Vezuv v roku 79 n. l.



Riaditeľ parku tiež zdôraznil, že vrátenie dedičmi majiteľa signalizuje dôležitú zmenu „mentality“, keďže „pocit vlastníctva (ukradnutého umenia) sa stáva ťažkým bremenom“.



„Často to vidíme v mnohých listoch, ktoré dostávame od ľudí, ktorí možno ukradli len kameň, aby si domov priniesli kúsok Pompejí,“ povedal Zuchtriegel. Pripomenul pritom takzvanú „pompejskú kliatbu“, ktorá podľa ľudovej povery postihne každého, kto v Pompejach ukradne vzácne artefakty.