< sekcia Zahraničie
Do Poslaneckej snemovne ČR sa bude dať voliť aj korešpondenčne
Právo voliť má každý občan ČR, ktorý dosiahol 18 rokov.
Autor TASR
Praha 29. septembra (TASR) - V piatok (3. októbra) a v sobotu (4. októbra) sa uskutočnia voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky. Kandiduje 26 politických subjektov.
TASR v tejto súvislosti prináša základné informácie o systéme a priebehu volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.
Český parlament je dvojkomorový, skladá sa z Poslaneckej snemovne, čo je dolná komora parlamentu a Senátu, ktorý je hornou komorou zákonodarného zboru. Poslanecká snemovňa vznikla transformáciou Českej národnej rady (ČNR) po rozpade Československa a osamostatnení sa Českej republiky (ČR) 1. januára 1993.
Na základe Ústavy ČR prijatej 16. decembra 1992 sa 200 poslancov ČNR stalo zákonodarcami Poslaneckej snemovne. Prvé voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa konali 31. mája - 1. júna 1996.
Voľby do Poslaneckej snemovne vyhlasuje prezident ČR najneskôr 90 dní pred ich uskutočnením. Ide o všeobecné, priame a tajné voľby. Konajú sa každé štyri roky a občania ČR si v nich volia 200 zástupcov. Voľby prebiehajú počas dvoch dní - v piatok od 14.00 h do 22.00 h a v sobotu od 8.00 h do 14.00 h. Voľby riadi Štátna volebná komisia a výsledky spracováva Český štatistický úrad.
Právo voliť má každý občan ČR, ktorý dosiahol 18 rokov. Výkon volebného práva sa môže obmedziť z dôvodu ochrany zdravia ľudí, alebo v prípade, že je občan zbavený spôsobilosti k právnym úkonom. Právo byť zvolený má každý občan ČR, ktorý dosiahol minimálne 21 rokov.
Územie ČR je rozdelené na 14 volebných obvodov, ktoré kopírujú hranice krajov podľa územnosprávneho členenia. V každom z obvodov sa volí iný počet poslancov podľa počtu obyvateľov daného kraja.
Voľby prebiehajú podľa zásad pomerného volebného systému. To znamená, že počet získaných mandátov zodpovedá percentu hlasov, ktoré strany dostanú od voličov. Na vstup do Poslaneckej snemovne platí, že strana musí získať minimálne päť percent hlasov voličov, dvojčlenná koalícia osem percent a 11 percent potrebuje koalícia troch a viac subjektov.
V deň volieb dostanú voliči hlasovacie lístky podľa toho, koľko politických subjektov v danom kraji postaví svoju kandidátku. Volič vhadzuje do urny obálku s jedným hlasovacím lístkom, na ktorom sú kandidáti toho politického subjektu, pre ktorý sa vo voľbách rozhodol. Na volebnom lístku môže volič pomocou preferenčných hlasov vybrať (zakrúžkovať) štyroch kandidátov, ktorých chce podporiť najviac. Ak niektorý z kandidátov získa aspoň päť percent preferenčných hlasov v rámci svojej strany v danom kraji, posunie sa v kandidátke vyššie, podľa zisku preferenčných hlasov.
Voliči hlasujú v mieste svojho trvalého bydliska alebo s voličským preukazom kdekoľvek na území Česka, prípadne na zastupiteľských úradoch v zahraničí. V tohtoročných voľbách bude možné prvýkrát využiť aj korešpondenčné hlasovanie, keď voliči budú môcť hlasovací lístok zaslať poštou.
