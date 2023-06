Do povstalcami ovládaných sýrskych oblastí dorazil konvoj s pomocou

Bejrút 23. júna (TASR) - Do povstalcami ovládaných oblastí na severozápade Sýrie prvýkrát po februárovom zemetrasení dorazil konvoj desiatich nákladných áut so zásobami cez oblasti kontrolované vládou. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Predstaviteľ Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) potvrdil, že konvoj so zásielkou pomoci dorazil z mesta Aleppo do Idlibu, poslednej bašty povstalcov v Sýrii.



Sýriu a Turecko 6. februára zasiahlo silné zemetrasenie, ktoré si vyžiadalo viac ako 50.000 obetí a spôsobilo rozsiahle škody. Zasiahnuté boli aj hlavné cesty z Turecka do Idlibu.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) informovalo, že ide o vôbec prvú pomoc tohto druhu prichádzajúcu cez bojové línie po zemetrasení.



Po zemetrasení sa dodávky pomoci stali predmetom sporu. Sýrska opozícia trvala na tom, aby pomoc prichádzala len cez susedné Turecko a sýrska vláda spolu s jej hlavnými spojencami vrátane Ruska zase chcela, aby pomoc smerovala cez Damask.



Rusko a Irán podporujú sýrskeho prezidenta Bašára Asada, zatiaľ čo Turecko od začiatku povstania proti Asadovi v roku 2011 podporuje opozičné sily.