Do povstaleckých oblastí Sýrie dorazil po zemetrasení prvý konvoj OSN

Báb al-Hawá 9. februára (TASR) - Prvý humanitárny konvoj OSN po ničivom zemetrasení dorazil vo štvrtok do severozápadnej Sýrie ovládanej povstalcami. Tlačovú agentúru AFP o tom informoval povstalecký predstaviteľ na hraničnom priechode Báb al-Hawá na sýrsko-tureckej hranici.



"Prvý konvoj OSN s humanitárnou pomocou dnes vstúpil na (naše) územie," povedal na hraničnom priechode tlačový tajomník pre sýrske oblasti ovládané povstalcami Mázin Allúš.



Dopisovateľ agentúry AFP videl prechádzať cez hraničný priechod z Turecka šesť kamiónov, ktoré viezli stany a hygienické potreby.



Allúš poznamenal, že táto zásielka bola očakávaná už pred zemetrasením: "Možno ju pokladať za prvú reakciu OSN a mali by po nej nasledovať, ako nám bolo sľúbené, väčšie konvoje s pomocou pre našich ľudí."



Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 v pondelok nadránom zničilo oblasť okolo hranice Turecka a Sýrie. Približne na poludnie nasledovalo ďalšie silné zemetrasenie a potom stovky dotrasov. Tragédia si vyžiadala tisíce obetí a desaťtisíce ranených, mnoho ľudí ostalo bez strechy nad hlavou.



Mechanizmus humanitárnych zásielok z Turecka do povstalcami kontrolovanej časti Sýrie prúdi iba cez hraničný priechod Báb al-Hawá. Pomoc OSN sa môže dostať k civilistom bez toho, aby prechádzala cez oblasti kontrolované sýrskou vládou.



Aj keď samotný hraničný priechod nebol postihnutý mohutným zemetrasením, cesta vedúca k nemu bola poškodená. To dočasne narušilo humanitárne operácie, informoval v utorok hovorca OSN.