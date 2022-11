Do Prahy dorazil vianočný strom, rozsvieti sa v sobotu

Praha 22. novembra (TASR) - Staromestské námestie v Prahe bude počas nasledujúcich týždňov zdobiť 25 metrov vysoký vianočný strom z obce Kytlice v okrese Děčín.



Špeciálny ťahač ho do českej metropoly priviezol v noci na utorok. Technici ho následne ukotvili oceľovými lanami so závažiami. Do piatku ho chcú ozdobiť, informuje Český rozhlas.



"Okolo stromu sú závažia s hmotnosťou 12 ton. Ukotvené to bude oceľovými lanami. Zároveň to bude našponované anglickými matkami, a tak zaistené proti pádu," uviedol vedúci prepravy Martin Švestka.



"Celý strom je ukotvený v zemi v hĺbke necelých dvoch metrov, takže je to aj zospodu istené. Laná budú na dvoch poschodiach - prvé kotvenie je v siedmich metroch, ďalšie v necelých 18 metroch," dodal Švestka.



Všetko zaisťujú Technológie hlavného mesta Prahy.



"Tento rok sme pripravili stromček do zlatej a červenej farby. Má to evokovať farby pražského magistrátu, čo je žltá a červená. Zdobiť začneme v podstate okamžite, ako sa strom postaví," povedal predseda predstavenstva firmy Tomáš Jílek.



"Stromček bude svietiť vždy od 16.00 h, čo je tá doba, keď sa už v decembri stmieva, do polnoci," spresnil Jílek s tým, že po prvýkrát sa vianočný strom rozsvieti 26. novembra.