Do Prahy pricestoval britský princ Edward, stretne sa s Pavlom

Praha 23. mája (TASR) - Do Prahy v utorok pricestoval princ Edward, brat britského kráľa Karola III. Na sociálnej sieti Twitter to uviedol britský veľvyslanec v ČR Matt Field. Hlavným dôvodom návštevy je odovzdanie ocenení v rámci programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu (DofE), stretne sa však aj s českým prezidentom Petrom Pavlom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Princ Edward odovzdá mladým ľuďom ocenenia v stredu v priestoroch českého Senátu. Program DOfE prevzal po svojom otcovi princovi Philipovi, ktorý ho založil. Mladým ľuďom vo veku od 14 do 24 rokov dáva šancu rozvíjať svoje schopnosti a charakterové vlastnosti. V Česku funguje od roku 1995 a ročne sa doň zapojí približne 7000 študentov.



Ešte pred slávnostným odovzdávaním cien sa princ na Pražskom hrade stretne s českým prezidentom Petrom Pavlom. Podľa českých médií potom v obci Vestec v Stredočeskom kraji zasadí strom v Aleji princa Philipa.



Vo štvrtok položí veniec pri Národnom pamätníku hrdinov heydrichiády pri kostole svätých Cyrila a Metoda v Resslovej ulici v Prahe. V tomto kostole sa po atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha v roku 1942 skrývali a neskôr po boji s nacistami zomreli československí parašutisti vycvičení vo Veľkej Británii.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)