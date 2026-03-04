< sekcia Zahraničie
Do Prahy priletel prvý vládny repatriačný let z Jordánska
Podľa systému DROZD (Dobrovoľná registrácia občanov ČR pri cestách do zahraničia) sa v súčasnosti v ohrozenom regióne nachádza približne 6400 Čechov.
Autor TASR
Praha 4. marca (TASR) - V utorok večer priletel do Prahy z jordánskeho Ammánu prvý vládny repatriačný let s približne 35 českými občanmi, ktorí v dôsledku bojov uviazli na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa portálu Seznam Zprávy a stanice ČT24.
V noci na stredu by mali do Českej republiky doraziť ďalšie dve vojenské lietadlá. Väčší airbus z Ománu privezie približne sto ľudí, lietadlo Casa z Egypta asi štyridsať osôb, uviedol minister zahraničných vecí Petr Macinka.
„Ide o rozsiahlu operáciu. Repatriujeme občanov z troch krajín. Toto lietadlo, s ktorým prileteli (občania ČR z Ammánu), ešte pred chvíľou odvážalo paraolympionikov na zimnú olympiádu do Milána. Teraz sa bude otáčať a poletí späť za našimi občanmi, aby im pomohol v neľahkej situácii,“ dodal Macinka.
Do Česka už predtým dorazili aj dve lietadlá spoločnosti Smartwings s približne 400 ľuďmi z oblastí ohrozených konfliktom. Prileteli z ománskych miest Maskat a Salála.
Podľa systému DROZD (Dobrovoľná registrácia občanov ČR pri cestách do zahraničia) sa v súčasnosti v ohrozenom regióne nachádza približne 6400 Čechov.
V noci na stredu by mali do Českej republiky doraziť ďalšie dve vojenské lietadlá. Väčší airbus z Ománu privezie približne sto ľudí, lietadlo Casa z Egypta asi štyridsať osôb, uviedol minister zahraničných vecí Petr Macinka.
„Ide o rozsiahlu operáciu. Repatriujeme občanov z troch krajín. Toto lietadlo, s ktorým prileteli (občania ČR z Ammánu), ešte pred chvíľou odvážalo paraolympionikov na zimnú olympiádu do Milána. Teraz sa bude otáčať a poletí späť za našimi občanmi, aby im pomohol v neľahkej situácii,“ dodal Macinka.
Do Česka už predtým dorazili aj dve lietadlá spoločnosti Smartwings s približne 400 ľuďmi z oblastí ohrozených konfliktom. Prileteli z ománskych miest Maskat a Salála.
Podľa systému DROZD (Dobrovoľná registrácia občanov ČR pri cestách do zahraničia) sa v súčasnosti v ohrozenom regióne nachádza približne 6400 Čechov.