Do Prahy priletí šéf Pentagónu; rokovať má o dodávke stíhačiek F-35

Praha/Washington 31. augusta (TASR) - Do Českej republiky pricestuje na budúci týždeň americký minister obrany Lloyd Austin. V Prahe bude rokovať o dodávke amerických supermoderných stíhačiek F-35 pre českú armádu, informoval spravodajský server Seznam Zprávy.



Austinova návšteva má odštartovať rokovania o obstaraní novej stíhacej letky pre českú armádu. Táto strategická zákazka má podľa odhadov expertov miliardovú hodnotu.



"Z bezpečnostných dôvodov nebudeme nič komentovať, potvrdzovať ani vyvracať," uviedol k informáciám servera hovorca českého ministerstva obrany Jiří Táborský.



Česká vláda koncom júla rozhodla, že vymení švédske stroje Gripen za americké stíhačky. Prenájom gripenov sa skončí v roku 2027.



Návštevu šéfa Pentagónu v Česku Seznam Zprávam potvrdilo niekoľko diplomatických zdrojov s tým, že údajne by mohol prísť 8. septembra. Americké veľvyslanectvo v Prahe uviedlo, že návštevu musí oznámiť samotný Pentagón, čo sa zatiaľ nestalo. Diplomati USA pôsobiaci v Prahe však návštevu nepopreli.



Podľa zdrojov Seznam Zpráv sa o dodávke stíhačiek F-35 začne rokovať od 12. septembra.



"Americkí predstavitelia z ministerstva zahraničných vecí a ministerstva obrany v septembri plánujú navštíviť Prahu na dve kolá rozhovorov. Jedna skupina z ministerstva zahraničných vecí povedie rokovania so svojimi náprotivkami z českej vlády v súvislosti s návrhom Dohody o obrannej spolupráci medzi USA a Českou republikou," uviedol hovorca amerického veľvyslanectva Griffin Rozell.



Pre Seznam Zprávy dodal, že na inom rokovaní sa skupina na čele s predstaviteľmi ministerstva obrany bude podieľať na workshope s českými partnermi, kde sa bude hovoriť o procese zahraničných vojenských predajov v súvislosti s úmyslom českej vlády zaobstarať lietadlá F-35 Lightning II.