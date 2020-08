Praha je opäť plná turistov a centrum zdražuje, chýbajú už len Číňania

Praha 29. augusta (TASR) - Trdelníky sa zase točia, matriošky "zdobia" ulice a ceny v krčmách opäť stúpajú. Historické jadro Prahy sa prebudilo po pauze spôsobenej blokádami na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Obdobie, keď krásy Prahy zostali na obdiv výhradne Čechom, je - aspoň zatiaľ - minulosťou, konštatuje internetový portál Lidových novín.



Na dni, keď "srdce Európy" osirelo a cez Karlov most sa dalo prejsť bez kľučkovania medzi zahraničnými turistami, môžu teraz Česi už len spomínať. Veľa Pražanov sa trochu čuduje, ako rýchlo a v akom hojnom počte sa zahraniční návštevníci do českej metropoly vracajú. Podnikatelia ich však vítajú s otvorenou náručou.



"Hostí už je celkom dosť, ale na pôvodných tržbách ešte nie sme," povedal serveru Lidovky.cz čašník z reštaurácie na Staromestskom námestí, ktorý nechcel byť menovaný.



Hoci sú krčmy a reštaurácie v historickom centre Prahy závislé od cestovného ruchu, počas najväčšieho úbytku turistov upravili ponuku aj ceny, aby sa prispôsobili českej klientele. No s oživením cestovania ožívajú aj ceny v centre Prahy. Kým ešte nedávno tabule pred prázdnymi predzáhradkami lákali na takmer polovičné ceny, teraz zodpovedajú asi trom štvrtinám cien pôvodných.



Prahe však stále chýbajú turisti z Ázie. Konkurencia je pritom veľká a boj o hostí je o to agresívnejší.



Do Prahy sa už vracajú najmä Nemci a Rusi. Prichádzajú tiež Poliaci. Občas je možné začuť španielčinu, ale zriedka, povedal nemenovaný obchodník.



Preslávenú Karlovu uličku už opäť blokujú skupinky cudzincov. A celú dĺžku Karlovho mosta znova lemujú predajcovia a pouliční umelci, ktorí bez turistov často ostali úplne bez príjmu. Dni, keď Karlov most zíval prázdnotou, sú tak minulosťou. Denne už ho zase zvečnia stovky fotoaparátov.



Aj premávka na Vltave znova ožila. Potenciálnych zákazníkov lanária na výletné lode spoločnosti Prague Boats zamestnanci v námorníckych kostýmoch.



Najväčší český komerčný lodný dopravca sa pýši flotilou asi 30 plavidiel. Z ich palúb sa vlani kochalo výhľadom na krásy Prahy zhruba pol milióna ľudí. Tento rok v júni by podľa vedúceho obchodného oddelenia Prague Boats Jana Lukeša bohato stačilo jediné plavidlo. Od augusta už ale parníky a ďalšie lode brázdia hladinu Vltavy takmer neobmedzene.



Podľa Českého štatistického úradu v 2. kvartáli 2020 prišlo do Prahy len necelých 138.000 zahraničných hostí. Hlavné mesto Česka tak zaznamenalo v dôsledku pandémie v období apríl-jún pokles návštevnosti oproti vlaňajšku o viac ako 93 %. Pád turizmu tlmili len českí turisti, ktorých sa pražské podniky snažili prilákať dočasnými zľavami.