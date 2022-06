METRONOME FESTIVAL: Podujatie sa vracia do Prahy

Praha 22. júna (TASR) - Po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu sa v Prahe opäť uskutoční Metronome Festival. Tento rok bude podujatie dlhšie ako zvyčajne, trvať bude od štvrtka 23. júna do soboty 25. júna. Hlavnou hviezdou piateho ročníka je austrálsky spevák a básnik Nick Cave. TASR informáciu prevzala zo spravodajského servera iRozhlas.cz.



"Bude hrať staršie hity aj nové veci a na pódiu si zarezervoval dve a pol hodiny," povedal o austrálskom spevákovi riaditeľ festivalu David Gaydečka. Podľa neho môžu zaznieť aj skladby z najnovšieho Caveovho albumu Seven Psalms, ktorý vydal v júni. Ide o špeciálny album, v ktorom Cave za hudobného sprievodu recituje svoje texty.



Ďalším z headlinerov je americký multiinštrumentalista Beck. Osemnásobný držiteľ ceny Grammy sa na hlavnom pódiu predstaví v piatok. Zo zahraničných umelcov ďalej zahrá napríklad belgická indie-rocková kapela Balthazar, britské ambient-popové duo Oh Wonder či legendárni elektronickí producenti Underworld.



Pestré však bude aj zastúpenie českých hudobníkov. Kapela Mig 21 má pripravenú špeciálnu úpravu svojich playlistov. V rámci programu SymfoMig21 sa spojí so symfonickým orchestrom Národného divadla a na pódiu by sa tak naraz malo predstaviť 90 vystupujúcich.



"Je to určite rekord v početnosti umeleckej fúzie. Zvlášť, keď pripočítame ešte dve členky baletu, ktoré s nami vystúpia. Uvidíme, či sa tam vojdeme," povedal frontman kapely Jiří Macháček.



Na festivale sa predstaví aj výrazný hudobník z českej scény Redzed, ktorý je na streamovacej platforme Spotify druhým najpočúvanejším českým hudobníkom hneď za Antonínom Dvořákom, píše iRozhlas.cz. Z domácich interpretov ešte vystúpi napríklad speváčka Lenny, Lenka Dusilová či kapely Tata Bojs a Žďrop.



Festival Metronome vznikol v roku 2016. Je to multižánrový metropolitný hudobný festival, ktorý sa odohráva v centre Prahy. Na posledný ročník prišlo v lete 2019 približne 20.000 návštevníkov.