Do pražského metra presakuje voda, časť Pardubíc chystá evakuáciu

Praha 14. septembra (TASR) - Tlaková níž Boris priniesla na územie Českej republiky výdatný a trvalý dážď, ktorý dvíha hladiny vodných tokov. V súvislosti s počasím prichádza k výpadkom dodávok prúdu alebo k problémom v doprave. V Prahe voda presakuje do stanice metra, TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.



"Z dôvodu priesaku vody do priestoru stanice je dočasne uzavretý vstup a výstup do/zo stanice linky C - Muzeum," uviedol Dopravný podnik hlavného mesta Prahy na svojom webe.



V sobotu doobeda bude v Prahe pokračovať výstavba protipovodňových zábran. Zastavená má byť plavba po Vltave a niektoré lode sa premiestnia do ochranných prístavov. Po piatkovom večernom rokovaní pražskej povodňovej komisie to uviedol hovorca magistrátu Tadeáš Provazník.



V českom hlavnom meste bol v súvislosti s povodňami vyhlásený najvyšší stupeň ohrozenia. Výdatné zrážky sú sprevádzané silným vetrom. Pražskí hasiči zasahovali v desiatkach prípadov spojených s dažďom a vetrom. Väčšinou išlo o popadané a polámané vetvy a stromy. "Preventívne tiež monitorujeme vodné toky v Prahe," dodali hasiči na sociálnej sieti X.



Časť mesta Pardubice na východe Čiech sa chystá na evakuáciu. Magistrát očakáva okolo siedmej hodiny ráno zvýšenie povodňového stupňa na rieke Chrudimke na tretí. Technické služby mesta začali s výstavbou protipovodňových zábran.



Krátko pred polnocou platil niektorý z povodňových stupňov na 80 miestach Českej republiky.



Meteorológovia očakávajú vysoké zrážkové úhrny a povodne až do pondelka. Povodňové modely však ukazujú, že niektoré toky by mali kulminovať s nižšími prietokmi oproti odhadom zverejneným v piatok poobede. Týka sa to napríklad riek Otava a Volyňka v oblasti Strakonicka a hlavne ostro sledovanej rieky Svratka pred prítokom do moravskej metropoly Brna. Tá by mala kulminovať na úrovni 300 centimetrov, zatiaľ čo predchádzajúca prognóza počítala so 406 centimetrami.