Do pražskej nemocnice dorazila prvá dodávka vakcíny proti COVID-19

Praha 26. decembra (TASR) - Do pražskej nemocnice v Motole v sobotu ráno dorazilo prvých 9750 dávok vakcíny od firiem Pfizer a BioNTech proti novému koronavírusu SARS-CoV-2. S očkovaním prvých ľudí by sa malo začať v nedeľu, uviedla Česká televízia.



Dávky sa budú distribuovať do ďalších troch pražských a dvoch brnianskych nemocníc. Ako prví by sa mali očkovať zdravotníci a dôchodcovia, ktorí sú hospitalizovaní alebo žijú v ústavnej starostlivosti. Medzi prvými zaočkovanými budú aj premiér Andrej Babiš a minister zdravotníctva Jan Blatný. Od februára sa spustí centrálny rezervačný systém, ktorý umožní objednať sa na očkovanie širokej verejnosti.



V Česku za piatok zaznamenali 2669 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to výrazne menej ako pred týždňom (8829), vzhľadom na vianočné sviatky sa však vykonalo iba 7696 testov. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v sobotu ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva.



Česko v súčasnosti eviduje 93.165 aktívnych prípadov nákazy. Od začiatku pandémie sa tam nakazilo 667.569 ľudí a počet úmrtí stúpol k sobotňajšej 08.00 h o 47 na 10.950. Hospitalizovaných je 4386 pacientov, z toho je 642 vo vážnom stave.



Rizikový index českého protiepidemického systému PES klesol podľa servera Novinky.cz na 76 bodov zo 100, čo je spodná hranica najvyššieho piateho stupňa pohotovosti. Predtým sa tri dni držal na 81 bodoch. Súvisí to so znížením reprodukčného čísla vírusu (R) z 1,22 na 1,05, ktoré udáva priemerný počet ďalších nakazených od jedného pozitívne testovaného.