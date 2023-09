Do Predjordánska po rokoch pricestovala saudskoarabská delegácia

Ramalláh 26. septembra (TASR) - Delegácia Saudskej Arábie v utorok pricestovala na Izraelom okupovaný západný breh Jordánu. Od podpísania prelomových dohôd z Osla v roku 1993 ide zo strany predstaviteľov Saudskej Arábie o prvú návštevu palestínskych území. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Delegáciu vedie saudskoarabský diplomat Nájif as-Sudajrí, ktorý bol minulý mesiac menovaný prvým veľvyslancom Saudskej Arábie pri Palestínskej samospráve v Ramalláhu.



Podľa guvernéra mesta Jericho dorazila saudskoarabská delegácia do Predjordánska po súši zo susedného Jordánska.



Sudajrí sa stretne so šéfom palestínskej diplomacie Rijádom al-Malkím i palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom.



Návšteva Predjordánska zo strany Rijádu prichádza v čase, keď sa Spojené štáty usilujú sprostredkovaním rokovaní medzi Izraelom a Saudskou Arábiou dospieť k potenciálnej normalizácií vzťahov týchto dvoch krajín. Podľa AFP by sa takýto krok stal prelomovým pre región Blízkeho východu.