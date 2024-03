Do prezidentského paláca v Mexiku vtrhli demonštranti

Mexiko 6. marca (TASR) - Do prezidentského paláca v Mexiku v stredu vtrhli demonštranti, ktorí sa dožadovali spravodlivosti za 43 študentov zmiznutých pred takmer desiatimi rokmi. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Niekoľko desiatok demonštrantov prerazilo pomocou auta vchod do paláca v hlavnom meste Mexika. Prezident Andrés Manuel López Obrador mal vtedy vnútri tlačovú konferenciu.



Ochranka sa podľa agentúry Reuters snažila vyhnať demonštrantov pomocou slzotvorného plynu. V súčasnosti nie je jasné, či sa vnútri nachádzajú ešte nejakí demonštranti, no podľa miestnych médií polícia niekoľkých účastníkov zadržala.



Obrador označil tento incident za úmyselnú provokáciu. "Chceli by, aby sme reagovali násilne. My to však neurobíme," vyhlásil na záver tlačovej konferencie.



Príbuzní nezvestných študentov a ich priaznivci uskutočnili v v hlavnom meste rôzne protesty vrátane protestnej akcie pred prezidentským palácom, kde žiadali stretnutie s Obradorom.



Študenti zmizli 26. septembra 2014 v meste Iguala na juhu Mexika. Plánovali sa zúčastniť na demonštrácii, no cestou ich vraj zastavili policajti, ktorí ich následne odovzdali členom zločineckého gangu Guerreros Unidos. Únos si zrejme objednal vtedajší starosta José Luis Abarca. Ten chcel zabrániť tomu, aby študenti protestmi v nasledujúci deň narušili míting jeho manželky, na ktorom oznámila svoju kandidatúru na starostku. Tento prípad vyvolal vo svete vlnu pobúrenia zo zmiznutí ľudí a beztrestnosti páchateľov v Mexiku.