Do prezidentských volieb v Česku sa prihlásilo 21 kandidátov

Praha 8. novembra (TASR) - Do prezidentských volieb v Česku sa prihlásilo 21 uchádzačov o post hlavy štátu. Pre TASR to potvrdil hovorca Ministerstva vnútra ČR Ondřej Krátoška. Utorok bol posledný deň na odovzdanie prihlášok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V utorok prijalo ministerstvo podľa Krátošku šesť prihlášok. Medzi uchádzačmi, ktorí si odovzdanie podpisov nechali na posledný deň, boli napríklad podnikatelia Karel Diviš a Karel Janeček či predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josef Středula.



Najviac podpisov vyzbierala ekonómka a bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Danuše Nerudová. Uviedla, že jej tím získal viac ako 100.000 podpisov, ale po kontrole ich nakoniec odovzdali viac ako 82.000.



V počte podpisov za Nerudovou nasleduje bývalý predseda vojenského výboru NATO Petr Pavel, ktorý na ministerstvo vnútra odovzdal viac ako 81.000 podpisov. Tretím v poradí je podnikateľ Tomáš Březina, ktorý podľa svojich slov odovzdal viac než 73.000 tisíc vyzbieraných podpisov. Podľa aktuálnych volebných prieskumov však nepatrí medzi favoritov.



Dostatok podpisov vyzbierala aj bývalá šéfka Energetického regulačného úradu Alena Vitásková, ale napriek tomu sa rozhodla nekandidovať. "Ku dňu 7.11.2022 som obdržala 64.643 podpisov pod petičnými hárkami. S týmto mandátom by som sa zaradila do šedi ostatných kandidátov," uviedla Vitásková na sociálnej sieti Facebook. Sama si ako svoje minimum stanovila 100.000 podpisov.



Niektorí kandidáti odovzdali prihlášku s podpismi poslancov či senátorov. Tento spôsob zvolil napríklad expremiér Andrej Babiš, ktorý odovzdal 56 podpisov poslancov hnutia ANO. Senátor Pavel Fischer odovzdal 54 podpisov od poslancov aj senátorov.



Ministerstvo vnútra bude teraz podpisy kontrolovať. "Ihneď po skončení lehoty na podanie kandidátok sme vylosovali vzorec, pomocou ktorého určíme 8500 riadkov na petícií na kontrolu," vysvetlilo ministerstvo vnútra spôsob automatizovanej kontroly. "Systém sám stotožňuje údaje voči štátnym evidenciám. Čo software vyhodnotí ako chybu, prekontrolujeme ešte ručne," dodalo ministerstvo. Na posúdenie dokumentov má čas do 25. novembra.



Prvé kolo prezidentských volieb sa v Česku uskutoční 13. a 14. januára 2023 a prípadné druhé kolo je naplánované na 27. a 28. januára 2023.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)