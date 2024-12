Do prezidentských volieb v Chorvátsku ide osem kandidátov

Záhreb 12. decembra (TASR) - V Chorvátsku sa začala kampaň pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia 29. decembra. Miestna volebná komisia v stredu oznámila, že do volieb sa zaregistrovalo celkovo osem kandidátov, pričom podľa agentúry AFP sa očakáva víťazstvo úradujúceho populistického prezidenta Zorana Milanoviča, píše TASR.



Predvolebné prieskumy naznačujú, že v prvom kole nezíska väčšinu hlasov žiaden z kandidátov a o víťazovi sa rozhodne o dva týždne neskôr v druhom kole. Milanovič (58), ktorému sa aktuálne funkčné obdobie končí vo februári, má podľa prieskumov pred ostatnými pohodlný náskok s podporu vyše tretiny voličov.



Jeho hlavným súperom by mal byť kandidát vládnucej konzervatívnej strany Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ) Dragan Primorac (59). Tento bývalý minister školstva sa o post hlavy štátu neúspešne uchádzal už v roku 2009, pričom podľa aktuálnych prieskumov za Milanovičom zaostáva o vyše desať percentuálnych bodov.



Za ním v prieskumoch nasledujú dve ženy, nezávislá poslankyňa Marija Selaková-Raspudičová (42) a poslankyňa ľavicovo-zelenej strany Môžeme (Možemo!) Ivana Kekinová (40).



Milanovič vedie kampaň pod heslom "Prezident za prezidenta". Hlavou štátu je od 2020, pričom v predošlých voľbách kandidoval rovnako ako aj teraz s podporou hlavnej opozičnej Sociálnodemokratickej strany Chorvátska (SDP). V posledných rokoch si osvojil populistickejšiu rétoriku a odsudzoval postoj EÚ k ruskej invázii na Ukrajine. Premiér Andrej Plenkovič ho v dôsledku toho obvinil, že zastáva "proruské názory".



Milanovič zase opakovane útočil na Plenkovičovu stranu HDZ pre korupčné škandály, do ktorých boli zapletení viacerí poprední politici vrátane ministrov. Pre mnohých Chorvátov je podľa analytikov Milanovič symbolom odporu voči vládnucemu HDZ aj samotnému Plenkovičovi, ktorý je premiérom od roku 2016.



Aj samotné voľby sú pritom vnímané skôr len ako politický súboj Plenkoviča s Milanovičom, hoci kandidát HDZ Primorac tvrdí, že by bol prezidentom zjednocujúcim krajinu.