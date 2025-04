Varšava 4. apríla (TASR) - Do prezidentských volieb v Poľsku sa prihlásilo 17 kandidátov, oznámila volebná komisia. Piatok bol posledný deň, dokedy mohli uchádzači predstaviť svoju kandidatúru. Ich konečný počet sa môže nakoniec ešte zmeniť - v závislosti od kontrol zo strany komisie. Prvé kolo voľby hlavy štátu sa uskutoční 18. mája, prípadné druhé kolo je naplánované na 1. júna. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa posledných prieskumov verejnej mienky má najväčšiu podporu (33 až 35 percent hlasov) kandidát vládnej Občianskej koalície a primátor Varšavy Rafal Trzaskowski. Hneď za ním je občiansky kandidát Karol Nawrocki (19 až 23 percent), podporovaný opozičnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS), a na treťom mieste sa umiestňuje kandidát opozičnej Konfederácie Slawomir Mentzen (17 až 19 percent).



Štvrtú pozíciu by vo voľbách podľa prieskumov obsadil predseda Sejmu a kandidát vládnej koalície strán Tretia cesta Szymon Holownia so štyrmi percentami. Piaty by skončil Adrian Zandberg zo strany Razem s trojpercentnou podporou. Súčasný prezident Andrzej Duda sa o post prezidenta neuchádza - v auguste mu uplynie druhé a posledné možné päťročné funkčné obdobie.



Liberálna vláda premiéra Donalda Tuska podľa AFP dúfa, že sa jej prípadným úspechom Trzaskowského podarí ukončiť nútenú koexistenciu s konzervatívnym prezidentom. Duda jej totiž uplatňovaním veta pri zákonoch schválených v parlamente doteraz opakovane kládol prekážky v plnení predvolebných sľubov. Vetoval aj kľúčové reformy, napríklad v oblasti súdnictva.



Nawrockého aj Mentzena označila francúzska agentúra za euroskeptikov, ktorí obdivujú amerického prezidenta Donalda Trumpa a hoci nespochybňujú poľskú podporu pre Ukrajinu, obaja kritizujú prítomnosť takmer milióna ukrajinských utečencov v Poľsku.



V Poľsku, kde žije 38 miliónov obyvateľov, sú právomoci prezidenta obmedzené. Hlava štátu však koordinuje obrannú a zahraničnú politiku a rovnako ako na Slovensku formálne stojí na čele ozbrojených síl. Prezident má zároveň právo navrhovať a vetovať zákony.