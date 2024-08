Do priestoru Poľska počas útoku Ruska vletel neidentifikovaný objekt

Varšava 26. augusta (TASR) - Počas ruského pondelkového útoku na Ukrajinu vletel neidentifikovaný objekt, s najväčšou pravdepodobnosťou dron, do vzdušného priestoru Poľska a zrejme dopadol na jeho územie. S odvolaním sa na operačné veliteľstvo poľských ozbrojených síl o tom informovala agentúra PAP, píše TASR.



Rusko počas masívneho útoku vypustilo na Ukrajinu vyše 200 rakiet, striel a bezpilotných lietadiel. Pri úderoch zahynulo najmenej päť osôb, zasiahnuté boli podľa predstaviteľov aj ukrajinské energetické zariadenia.



Neznámy objekt prenikol do poľského vzdušného priestoru približne o 06.43 h. Na území Poľska ho potvrdili najmenej tri radarové stanice, uviedol Maciej Klisz, šéf operačného veliteľstva poľskej armády. Vlastnosti objektu podľa neho ukazujú, že nešlo o raketu.



Dodal, že nad objektom mal plnú kontrolu a bol pripravený ho zostreliť, zastavili ho však poveternostné podmienky. Objekt zmizol asi po 25 kilometroch na poľskom území.



Armáda po danom objekte momentálne pátra v oblasti pohraničného mesta Tyszowce, Klisz však nevylúčil, že už mohol opustiť územie Poľska. Do akcie je zapojených 75 vojakov aj vrtuľníky.