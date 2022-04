Do prístavu Hudajda prišli palivové lode, prvé od začiatku prímeria

Hudajda 4. apríla (TASR) - Do západojemenského prístavu Hudajda dorazili dve palivové lode po tom, ako sa v sobotu začalo v Jemene prímerie medzi bojujúcimi stranami pod záštitou OSN. V pondelok to oznámili povstalci, ktorí ovládajú toto prístavné mesto, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



V Jemene prebieha ozbrojený konflikt medzi vládou, ktorú podporuje vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou, a jemenskými povstalcami, tzv. húsíjmi, ktorým pomáha Irán. Konflikt začal v roku 2014, keď sa povstalci zmocnili hlavného mesta Saná.



Územia na severe a západe krajiny ovládané povstalcami trpia už niekoľko mesiacov nedostatkom paliva, z čoho obviňujú koalíciu, ktorá podľa nich od januára zadržiavala dodávky.



Jemenská ropná spoločnosť YPC, ktorú majú pod kontrolou povstalci, upozornila, že súčasné dodávky palivovú krízu v regióne nevyriešia, keďže dopyt je veľmi vysoký, ale mohli by ju aspoň zmierniť.



Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Hans Grundberg v piatok informoval, že bojujúce strany sa počas dvojmesačného prímeria dohodli na povolení vstupu lodí do prístavov a na spustení komerčných letov z letiska v hlavnom meste Saná.



Rokovania o vyriešení konfliktu v Jemene sa konajú v Saudskej Arábii, ktorá je na čele vojenskej koalície bojujúcej proti jemenským povstalcom, pripomína AFP. Povstalci sa na ich preto odmietli zúčastniť.