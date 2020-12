Do prístavu v Doveri, kde sa tvoria kolóny, vyslali ďalších vojakov

Dover 25. decembra (TASR) - Británia vyslala v piatok do prístavu v meste Dover ďalších 800 príslušníkov armády, aby pomáhali s kontrolovaním vodičov nákladných vozidiel, ktorí pred vstupom na trajekt potrebujú predložiť negatívny test na ochorenie COVID-19. Informovala o tom agentúra Reuters.



Trajektovú dopravu medzi Doverom a francúzskym prístavom Calais obnovili vo štvrtok. Francúzsko na niekoľko dní uzavrelo svoje hranice aj pre nákladnú dopravu po tom, čo sa v Anglicku objavil zmutovaný koronavírus SARS-CoV-2. V dôsledku blokády uviazli v kolónach tisíce vodičov.



V piatok na štátny sviatok sa doprava vracala do normálu len pomaly. Väčšina nákladných vozidiel stále parkovala na ceste, pretože vodiči museli absolvovať test potrebný na prekročenie Lamanšského prielivu.



Vojaci pri vstupe do Doveru kontrolujú vozidlá a doklady vodičov. Británia predtým do prístavu vyslala 300 vojakov.



Britské úrady očakávajú, že kritická situácia potrvá ešte niekoľko dní.