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Do protestov vo Francúzsku sa zapojilo 600.000 ľudí
Sériu demonštrácií a protivládnych pochodov zvolali odbory. Ich účastníci požadujú vyššie mzdy a vyjadrujú podporu protestnému hnutiu na stredných školách.
Autor TASR
Paríž 5. novembra (TASR) - Zhruba 600.000 ľudí vo štvrtok protestovalo vo Francúzsku proti rastúcim životným nákladom. Podľa ministerstva vnútra išlo o údaj k 17.00 h a celkovo monitoruje takmer 200 zhromaždení. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Sériu demonštrácií a protivládnych pochodov zvolali odbory. Ich účastníci požadujú vyššie mzdy a vyjadrujú podporu protestnému hnutiu na stredných školách.
Odborové zväzy v spoločnom vyhlásení upozornili, že Francúzsko je na pokraji recesie a rastie počet plánovaných prepúšťaní. „Stúpa cena pohonných látok, potravín, nájomného, plynu aj elektriny... Všetko sa zdražuje, len mzdy a dôchodky nerastú,“ uviedli odbory.
Hoci väčšina zhromaždení prebieha pokojne, na niektorých miestach zaznamenali incidenty. Podľa záberov, ktoré zverejnilo nezávislé médium Taragüi Média, sa v Paríži počas pochodu k Námestiu republiky strhli potýčky. Zábery zachytávajú policajtov, ktorí s obuškami zasahujú proti demonštrantom a zabavujú im transparenty.
Z niektorých miest hlásia aj škody na majetku. V 11. parížskom obvode osoby v kapucniach zdemolovali výklad jedného z obchodov, keď tadiaľ prechádzal protestný pochod. Polícia zasiahla a izolovala výtržníkov.
Úrady v Bretónsku uviedli, že maskované osoby sa pokúsili zablokovať cesty v meste Rennes. Zaznamenali tiež prípady, keď mladíci, často v sprievode dospelých, spáchali „závažné násilné činy“ a hádzali kovové gule na políciu. Úrady tiež informovali o napätí a potýčkach v mestách Lyon, Nantes, Pau, Orléans, Rennes a Toulouse.
Minister vnútra Laurent Nuñez informoval, že bolo nasadených 70.000 policajtov, obrnené vozidlá, drony a vrtuľníky.
Protestné hnutie vo Francúzsku vzniklo v septembri po proteste proti nedostatku zamestnancov na jednej zo stredných škôl juhovýchodne od Paríža. Následne sa rozšírilo po celej krajine. Pridali sa k nemu študenti požadujúci viac financií na vzdelávanie aj zamestnanci, ktorí žiadajú o pomoc v súvislosti s prudkým rastom cien pohonných látok a ďalších životných nákladov.
Premiér Sébastien Lecornu oznámil, že v pondelok sa uskutoční sociálna konferencia s odborovými zväzmi a zamestnávateľmi. Venovaná bude kúpnej sile a mzdám.
Sériu demonštrácií a protivládnych pochodov zvolali odbory. Ich účastníci požadujú vyššie mzdy a vyjadrujú podporu protestnému hnutiu na stredných školách.
Odborové zväzy v spoločnom vyhlásení upozornili, že Francúzsko je na pokraji recesie a rastie počet plánovaných prepúšťaní. „Stúpa cena pohonných látok, potravín, nájomného, plynu aj elektriny... Všetko sa zdražuje, len mzdy a dôchodky nerastú,“ uviedli odbory.
Hoci väčšina zhromaždení prebieha pokojne, na niektorých miestach zaznamenali incidenty. Podľa záberov, ktoré zverejnilo nezávislé médium Taragüi Média, sa v Paríži počas pochodu k Námestiu republiky strhli potýčky. Zábery zachytávajú policajtov, ktorí s obuškami zasahujú proti demonštrantom a zabavujú im transparenty.
Z niektorých miest hlásia aj škody na majetku. V 11. parížskom obvode osoby v kapucniach zdemolovali výklad jedného z obchodov, keď tadiaľ prechádzal protestný pochod. Polícia zasiahla a izolovala výtržníkov.
Úrady v Bretónsku uviedli, že maskované osoby sa pokúsili zablokovať cesty v meste Rennes. Zaznamenali tiež prípady, keď mladíci, často v sprievode dospelých, spáchali „závažné násilné činy“ a hádzali kovové gule na políciu. Úrady tiež informovali o napätí a potýčkach v mestách Lyon, Nantes, Pau, Orléans, Rennes a Toulouse.
Minister vnútra Laurent Nuñez informoval, že bolo nasadených 70.000 policajtov, obrnené vozidlá, drony a vrtuľníky.
Protestné hnutie vo Francúzsku vzniklo v septembri po proteste proti nedostatku zamestnancov na jednej zo stredných škôl juhovýchodne od Paríža. Následne sa rozšírilo po celej krajine. Pridali sa k nemu študenti požadujúci viac financií na vzdelávanie aj zamestnanci, ktorí žiadajú o pomoc v súvislosti s prudkým rastom cien pohonných látok a ďalších životných nákladov.
Premiér Sébastien Lecornu oznámil, že v pondelok sa uskutoční sociálna konferencia s odborovými zväzmi a zamestnávateľmi. Venovaná bude kúpnej sile a mzdám.