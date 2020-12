Do Rakúska dorazili prvé dávky vakcíny proti koronavírusu

Viedeň 26. decembra (TASR) - Do Rakúska dorazila v noci z piatka na sobotu prvá dodávka vakcín konzorcia BioNTech/Pfizer proti novému koronavírusu. Informovala o tom stanica ORF s odvolaním sa na rakúske ministerstvo vnútra.



Dodávka približne 10.000 dávok vakcíny vyštartovala z belgického mesta Puurs a cez Nemecko sa v sobotu nadránom okolo 02.00 h dostala na hraničný prechod Suben v Hornom Rakúsku. Na hraniciach prepravu očkovacích látok prevzali jednotky dopravných oddelení spolkových krajín Viedeň a Horné Rakúsko.



Zásielku, ktorá smerovala do skladu vo Viedni, sprevádzali policajné vozidlá. Zo skladu vo viedenskej štvrti Simmering sa budú vakcíny distribuovať do jednotlivých spolkových krajín. Každá z nich má podľa slov kancelára Sebastiana Kurza nárok na 975 dávok vakcíny.



Očkovanie proti novému druhu koronavírusu sa v Rakúsku, tak ako vo väčšine krajín Európskej únie, začne v nedeľu. Prvé dávky dostane od 09.00 h päť vysoko rizikových pacientov starších ako 80 rokov špeciálnej ambulancie v priestoroch Lekárskej univerzity vo Viedni (MedUni).



Ďalšie dodávky vakcín budú do Rakúska prichádzať od 28. decembra. V januári bude mať táto krajina k dispozícii 240.000 dávok, vo februári 332.000 a v marci ďalších 375.000. Podľa ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera Rakúsko objednalo celkovo 18,5 milióna dávok vakcíny. Podpísané sú predbežné zmluvy na dve miliardy dávok.



V Rakúsku od soboty po krátkom uvoľnení počas Vianoc opäť platia prísne opatrenia v boji s pandémiou COVID-19. Ako píše denník Kurier, viacero osôb z jednej domácnosti sa smie stretnúť len s jednou osobu z inej domácnosti. Počas celého dňa znova platia obmedzenia vychádzania - povolené je príbytok opustiť len z určitých dôvodov, akými sú napríklad cesta do zamestnania, pomoc iným, nákup, prechádzka, venčenie domácich zvierat či športovanie vonku.



Nový lockdown - vrátane zatvorených obchodov, kaderníctiev či iných služieb - potrvá do 17. januára.