Do Rakúska priletelo zo zahraničia vyše 200 zdravotníkov

Viedeň 31. marca (TASR) - Vyše 200 zahraničných zdravotníkov z Rumunska a Bulharska priletelo v pondelok charterovými letmi do Rakúska. Ich úlohou je zabrániť vzniku nedostatku zdravotníckeho personálu v čase, keď krajina bojuje s pandémiou nového koronavírusu SARS-CoV-2. S odvolaním sa na miestne úrady v spolkovej krajine Dolné Rakúsko o tom informovala agentúra AFP. Zároveň pripomenula, že rakúske zdravotníctvo je závislé od zdravotníkov zo strednej východnej Európy.



V pondelok priletelo do Rakúska 231 zdravotníkov z bulharskej metropoly Sofia, ako aj z rumunského mesta Temešvár. Očakáva sa od nich pomoc pri nepretržitej starostlivosti o pacientov v Dolnom Rakúsku. Predstaviteľka miestnej vlády pre sociálne otázky Christiane Teschlová-Hofmeisterová v tejto súvislosti pre rozhlasovú stanicu Ö1 uviedla, že nevie s určitosťou povedať, či ide o "jednorazovú záležitosť".



Vzhľadom na to, že niektoré susedné krajiny už pre šíriacu sa nákazu uzavreli svoje hranice, vrástli v Rakúsku obavy, že dôjde k ohrozeniu pohybu zahraničných zdravotníkov.



Dopraveným zdravotníkom, ktorí musia stráviť 14 dní v karanténe, hradí pobyt v hoteli regionálna obchodná komora. Od zdravotníkov sa však očakáva, že v Rakúsku strávia dlhšiu dobu, než štandardné tri až štyri týždne.



Európska komisia členským štátom EÚ odporučila, aby aj napriek novým reštriktívnym opatreniam umožnili prekračovať hranice osobám zamestnaným v kľúčových odvetviach.