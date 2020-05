Do Rakúska sa špeciálnym vlakom vrátili rumunské opatrovateľky

Viedeň 11. mája (TASR) – Rumunské opatrovateľky dnes po mnohotýždňovom zatvorení hraníc z dôvodu pandémie nového koronavírusu pricestovali špeciálnym vlakom do Rakúska. Toto obmedzenie spôsobilo problémy pracovníčkam a seniorom, o ktorých sa starajú. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Väčšina z 33 000 ľudí v Rakúsku, ktorí doma potrebujú 24-hodinovú pomoc, závisí od zahraničných opatrovateliek zo strednej a východnej Európy.



Okrem tohto prvého vlaku s 80 prevažne ženami-opatrovateľkami sú v máji plánované štyri ďalšie vlaky s 300 opatrovateľkami, pričom vracajúce sa vlaky odvezú domov do Rumunska iné opatrovateľky.



Po 12-hodinovej ceste zo západorumunského mesta Temešvár na železničnú stanicu na viedenskom letisku otestovali pasažierov na nový typ koronavírusu. Uviedla to rakúska obchodná komora, ktorá tieto prevozy pomáha organizovať.



Pasažieri a pasažierky, ktorí budú mať pozitívne testy, pôjdu do karantény, pričom zvyšok môže slobodne začať pracovať.



Zahraničné opatrovateľky zvyčajne pracujú na dvojtýždňových turnusoch, po ktorých sa vrátia domov a vystriedajú ich kolegyne.



Z dôvodu cestovných obmedzení počas pandémie niektoré opatrovateľky predĺžili svoje turnusy a ďalšie uviazli v zahraničí bez príjmu, pričom rakúske rodiny zostali bez starostlivosti o svojich chorých, starších alebo invalidných príbuzných.



"Som šťastná, že prišiel prvý vlak a že opatrovateľky, ktoré boli v Rakúsku už veľa týždňov bez možnosti vrátiť sa domov, sa tam teraz môžu vrátiť," povedala rakúska ministerka pre záležitosti Európskej únie Karoline Edtstadlerová, ktorá vyrokovala prevozy s rumunskou vládou.



Takmer všetci zo 60 000 ľudí, ktorý poskytujú 24-hodinovú starostlivosť v rakúskych domácnostiach, sú cudzinci, ako uviedla obchodná komora. Polovica z nich sú Rumuni či Rumunky.