Do Rakúska sa vrátilo 72 džihádistov, podľa FPÖ sú veľkým rizikom

Viedeň 20. februára (TASR) - Bezpečnostné orgány vedia o 72 "džihádistických navrátilcoch", ktorí sa nachádzali v uplynulých týždňoch na území Rakúska. Podľa agentúry APA to vyplýva z odpovede ministra vnútra Karla Nehammera na interpeláciu opozičnej pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ).



Spomedzi evidovaných osôb má 26 rakúske občianstvo, štátnu príslušnosť ostatných však ministerstvo vnútra nezverejnilo z "vyšetrovaco-technických" dôvodov. So všetkými navrátilcami má byť vedené trestné konanie pre podozrenie z teroristického spolčenia.



Zverejnené údaje sa vzťahujú k 13. januáru tohto roka.



"Tieto osoby predstavujú pre Rakúsko veľké bezpečnostné riziko," povedal pre APA hovorca FPÖ pre bezpečnostné otázky Hannes Amesbauer, ktorý žiadal rezort vnútra o uvedené čísla. Za obzvlášť znepokojujúce označil to, že takmer dve tretiny navrátených džihádistov sa zdržiavali v Rakúsku, hoci nemajú príslušné občianstvo. V týchto prípadoch je podľa FPÖ nutné striktne trvať na vyhostení, dodal Amesbauer.