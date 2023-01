Do rakvy Benedikta XVI. vložia písomný záznam jeho pontifikátu

Vatikán 3. januára (TASR) - Emeritný pápež Benedikt XVI. bude vo štvrtok pochovaný s písomným záznamom svojho pontifikátu, oznámil v utorok Vatikán. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Vatikánsky hovorca Matteo Bruni oznámil, že záznam Benediktovho osemročného pôsobenia v úrade bude vložený do kovového valca a umiestnený do jeho rakvy spolu s ďalšími predmetmi vrátane vatikánskych mincí vyrazených počas jeho pontifikátu.



Pohreb emeritného pápeža sa uskutoční vo štvrtok a smútočnú omšu v Bazilike sv. Petra bude viesť pápež František. Ten nahradil Benedikta XVI. na pápežskom stolci v marci 2013. Pohreb sa začne o 9.30 h, píše web Vatican News.



Benedikt zdôrazňoval, že chce jednoduchý pohreb, píše AP. Bruni však povedal, že liturgia bude mať prvky "pápežských slávností" s niekoľkými zmenami. Rakvu potom uložia do niekdajšej hrobky pápeža Jána Pavla II. v krypte Baziliky svätého Petra.



Emeritný pápež zomrel v sobotu 31. decembra vo veku 95 rokov v bývalom Kláštore Matky Cirkvi vo Vatikáne.



Kardinál Joseph Ratzinger bol za pápeža zvolený v roku 2005 a roku 2013 ako prvý pápež po šiestich storočiach dobrovoľne odstúpil z funkcie. Abdikáciu zdôvodnil pokročilým vekom s tým, že už nemá dostatok síl na plnenie povinností najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi.



Rakvu s jeho pozostatkami v pondelok vystavili v Bazilike sv. Petra, kde sa s ním až do stredy večera môžu rozlúčiť veriaci. V pondelok tak urobilo približne 65.000 ľudí a utorok viac než 70.000, píše AP.