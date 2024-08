Do reaktora vo Fukušime vyšlú sondu na skúšobné odstránenie trosiek

Tokio 19. augusta (TASR) - Spoločnosť TEPCO, ktorá je prevádzkovateľom japonskej jadrovej elektrárne Fukušima, v pondelok oznámila, že tento týždeň pošle do poškodeného reaktora sondu na skúšobné odstránenie rádioaktívnych trosiek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Cieľom TEPCO je získať malú vzorku z približne 880 ton rádioaktívnych trosiek, ktoré sa pravdepodobne nachádzajú v reaktoroch jadrovej elektrárne. Vzorku budú následne skúmať na zistenie stavu vnútornej časti reaktorov a ich nebezpečného obsahu.



Pre vysokú úroveň radiácie nesmú ľudia vstúpiť do budov s reaktormi. Spoločnosť preto na preskúmanie vyvinula špecializované roboty.



Odstránenie rádioaktívneho paliva a trosiek je riskantná operácia, ktorá potrvá niekoľko desaťročí, pričom hovorca TEPCO vo februári uviedol, že vyraďovacia doba potrvá 30 až 40 rokov.



V marci 2011 došlo v jadrovej elektrárni Fukušima po zemetrasení a vlne cunami k havárii, ktorá bola najhoršou jadrovou katastrofou od Černobyľu. V čase havárie boli v prevádzke tri zo šiestich reaktorov. Vlna cunami ich zasiahla a zničila chladiace systémy a spôsobila ich roztavenie.



V troch blokoch elektrárne Fukušima sa palivo a iný materiál roztavili a následne stuhli na vysoko rádioaktívne "palivové zvyšky". Vo februári vpustila spoločnosť v rámci príprav na odstránenie týchto zvyškov do jedného z troch reaktorov dva minidrony a robota v tvare hada.



Najnovšej sonde vybavenej robotickým ramenom bude podľa očakávaní trvať približne týždeň, kým sa dostane k rádioaktívnym úlomkom vo vnútri reaktora, a budúci mesiac by sa mala opäť objaviť so vzorkou.



Minulý rok v auguste začalo Japonsko s vypúšťaním rádioaktívnej vody do Tichého oceánu. Zámer Japonska vypustiť túto vodu do oceánu schválila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Napriek tomu však tento krok vyvolal kritiku zo strany Číny a Ruska, ktoré zakázali dovoz morských plodov z oblasti, kam bola voda vypúšťaná.