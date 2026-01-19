< sekcia Zahraničie
Do Reform UK prešiel už druhý poslanec konzervatívcov za týždeň
Prestup, ktorý oznámili v nedeľu neskoro večer, ešte prehĺbil problémy konzervatívcov v parlamente.
Autor TASR
Londýn 19. januára (TASR) - Protiimigračná strana Reform UK rozšírila svoje rady o siedmeho poslanca po tom, ako sa dlhoročný politik Andrew Rosindell stal už druhým zákonodarcom Konzervatívnej strany za uplynulý týždeň, ktorý k nej prestúpil. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie BBC.
Prestup, ktorý oznámili v nedeľu neskoro večer, ešte prehĺbil problémy konzervatívcov v parlamente, a to len niekoľko dní po tom, čo k strane Reform UK prešiel aj vysokopostavený politik Robert Jenrick. Niekoľko hodín predtým ho odvolali z tieňového kabinetu konzervatívcov a vylúčili zo strany.
Rosindell, ktorý sa stal členom Konzervatívnej strany už vo veku 14 rokov a poslancom bol od roku 2001, na sociálnej sieti oznámil, že odchádza, aby „uprednostnil krajinu pred stranou“.
„Zlyhanie Konzervatívnej strany, či už (predtým) vo vláde alebo teraz v opozícii, keď neberie vládu aktívne na zodpovednosť v otázke sebaurčenia obyvateľov Čagoských ostrovov a obrany britskej suverenity, pre mňa predstavuje jasnú červenú čiaru,“ vyhlásil Rosindell.
Päťdesiatdeväťročný politik tým narážal na dohodu vlády Labouristickej strany pod vedením premiéra Keira Starmera o odovzdaní Čagoských ostrovov Mauríciu výmenou za kontrolu nad kľúčovou vojenskou základňou USA a Spojeného kráľovstva v tomto súostroví v Indickom oceáne.
