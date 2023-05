Do registra UNESCO zapísali záznamy o francúzskych otrokoch

Paríž 23. mája (TASR) - Niekoľko stoviek dokumentov a predmetov, ktoré odhaľujú mená a ďalšie podrobnosti o obetiach otroctva vo francúzskej koloniálnej ríši, bolo pridaných do registra UNESCO s názvom Pamäť sveta. TASR informáciu prevzala z utorkovej správy tlačovej agentúry AP.



Najnovší prírastok schválený minulý týždeň je prvým prípadom, keď Francúzsko presadilo do registra UNESCO zápis dokumentov, ktoré boli predtým archivované na súčasných zámorských územiach Francúzska.



Register Pamäť sveta bol zriadený v roku 1992 s cieľom "chrániť dokumentárne dedičstvo ľudstva pred kolektívnou amnéziou, zanedbaním a úpadkom v priebehu času", uvádza UNESCO.



Dokumenty zo 17. až 19. storočia pochádzajú z území súčasných štátov Haiti, Maurícius a Senegal alebo francúzskych zámorských území Guadeloupe, Francúzska Guyana, Mayotte, Martinik a Réunion.



Podľa Francúzskej nadácie pre pamäť otroctva, ktorá sa zasadzovala za tento zápis, ide len o zlomok z približne štyroch miliónov ľudí "zotročených vo francúzskej koloniálnej ríši, či už boli obeťami obchodovania s ľuďmi alebo sa narodili do otrockého postavenia".



"Tieto generácie žien, mužov a detí tam žili bez občianskeho štatútu, ale nie bez stôp," uviedla nadácia vo vyhlásení.



Záznamy obsahujú administratívne, daňové alebo náboženské dokumenty. Je v nich uvedené meno obete, jej vek, pohlavie, profesijné zručnosti a niekedy aj jej fyzické vlastnosti.



Záznamy už roky uchovávajú územné archívy Martiniku a Francúzskej Guyany, departementálne archívy Guadeloupu a Réunionu, zámorské národné archívy a národný archív Haiti.