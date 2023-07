Do reštaurácie plnej ľudí v USA vrazilo auto, zranilo desiatky ľudí

Concord 3. júla (TASR) - Do reštaurácie plnej ľudí v americkom štáte New Hampshire vrazilo auto a zranilo desiatky ľudí. V pondelok to uviedli miestne záchranné zložky, informuje agentúra AP.



Incident sa odohral v nedeľu v popoludňajších hodinách. Auto vrazilo do reštaurácie Looney Bin Bar & Grill, ktorá sa nachádza pri jazere Winnipesaukee v meste Laconia tak, že sa zastavilo až vo vnútri objektu.



Záchranári priamo na mieste vyšetrili zhruba dve desiatky osôb a ďalších 14 previezli do okolitých nemocníc. Zákazníci neutrpeli život ohrozujúce zranenia, ale prevažne len tržné rany, pomliaždeniny a zranenia lýtok.



"V reštaurácii sa v čase nehody nachádzalo veľa ľudí, keďže bol víkend a blíži sa i sviatok (Dňa nezávislosti)," povedal šéf miestnej požiarnej brigády Chad Vailancourt. Dodal, že samotná budova reštaurácie je značne poškodená.



Agentúra AP dodáva, že príčina nehody je predmetom vyšetrovania.