Do rieky Yellowstone spadol vlak prevážajúci asfalt a síru

Washington 25. júna (TASR) - V severoamerickom štáte Montana sa v sobotu zrútil most ponad riekou Yellowstone, v dôsledku čoho do rieky spadol nákladný vlak prevážajúci asfalt a síru. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa Andyho Garlanda - hovorcu železničnej spoločnosti, ktorá danú trať prevádzkuje - posádka vlaku neutrpela pri nehode žiadne zranenia.



Do rieky spadlo niekoľko cisternových vozňov, pričom z niektorých začala do vody vytekať žltá kvapalina.



Príčina incidentu zatiaľ nebola zistená. Nedávne výdatné dažde spôsobili rozvodnenie rieky Yellowstone, nie je však jasné, či to zapríčinilo aj zrútenie mosta.



Minulý rok boli na rieke zaznamenané rekordné záplavy, ktoré spôsobili rozsiahle škody v Yellowstonskom národnom parku a priľahlých mestách.