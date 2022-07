Prvú skupinu afganských utečencov evakuovali do Ríma cez nový koridor

Miláno 25. júla (TASR) - Do Ríma dorazila v pondelok prvá skupina z 300 afganských utečencov, ktorí majú byť v najbližších dňoch evakuovaní do Talianska prostredníctvom humanitárneho koridoru sprostredkovaného talianskou vládou, občianskymi, charitatívnymi a medzinárodnými organizáciami. Oznámilo to talianske ministerstvo zahraničných vecí, informuje agentúra AP.



Cieľom zmieneného humanitárneho koridoru je poskytnúť "ďalším utečencom a prenasledovaným Afgancom" možnosť žiť dôstojne a v bezpečí, informovalo ministerstvo. Koridor bol vytvorený v reakcii na vlaňajšie augustové stiahnutie zahraničných síl pod vedením USA z Afganistanu, v ktorom v tom čase prevzalo znovu moc hnutie Taliban.



Z Afganistanu sa síce po tom, ako Taliban ovládol metropolu Kábul, podarilo evakuovať tisícky miestnych obyvateľov, mnohí z odporcov nového režimu tam však dodnes ostali a riskujú odplatu.



Talianske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že v rámci zmieneného koridoru, ktorý celkovo počíta s presunom približne 1200 afganských utečencov cez Irán, Pakistan a ďalšie okolité krajiny, budú uprednostňované ženy a deti.



Do Ríma v pondelok dorazilo letom z Teheránu prvých deväť afganských utečencov. Ďalších 200 má v stredu odletieť z Islamabadu a tretia skupina má z Teheránu priletieť vo štvrtok.



Medzičasom zároveň narastá aj počet afganských utečencov, ktorých z krajiny vyvádzajú prevádzači, pričom do Talianska sa - podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR)- tento rok po mori doplavilo 3280 takýchto utečencov.



Práve Afganci si podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vôbec najviac trúfajú dostávať sa k brehom európskych krajín prostredníctvom nebezpečnej trasy vedúcej cez Stredozemné more. Len za uplynulý piatok ich podľa IOM takto priplávalo 8121.



Zmienený humanitárny koridor zabezpečujú, UNHCR a IOM v spolupráci s talianskymi ministerstvami vnútra a zahraničných vecí a tiež viacerými charitatívnymi organizáciami vrátane Komunity sv. Egídia a Caritas.