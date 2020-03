Do Ríma pricestoval tím čínskych lekárov,aby pomohli zvládnuť epidémiu

Rím 13. marca (TASR) - Tím zdravotníkov z Číny pricestoval vo štvrtok do Ríma, aby talianskym kolegom pomohol prekonať epidémiu koronavírusu.



Ako v piatok informovala agentúra Sinchua, do Talianska pricestovali charterovým letom a spolu s 30 tonami zdravotníckeho materiálu a ochranných pomôcok. Doviezli napr. dýchacie prístroje, monitory a defibrilátory na zariadenie jednotky intenzívnej starostlivosti pre pacientov s chorobou COVID-19, ktorú koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje.



Táto deväťčlenná skupina pricestovala zo Šanghaja a jej členov vybrali spoločne Štátny výbor pre zdravie Čínskej ľudovej republiky a čínska spoločnosť Červeného kríža.



Čínsky veľvyslanec v Taliansku Li Ťün-chua na vysvetlenie uviedol, že v Taliansku chýbajú zdravotnícky materiál i skúsenosti s bojom proti epidémii nového koronavírusu.



Dohoda o vyslaní lekárskeho tímu do Talianska bola dosiahnutá počas nedávneho telefonického rozhovoru, ktorý v stredu absolvovali čínsky minister zahraničných vecí Wang I s jeho taliansky kolega Luigi Di Maio.



Tím čínskych zdravotníkov je v poradí už tretí, ktorý Čína vyslala do oblastí zasiahnutých koronavírusom SARS-CoV-9. Čínske tímy už pôsobia v Iraku i Iráne.



Čínsky tím pricestoval do Talianska dva dni po tom, ako počet ľudí nakazených v tejto krajine chorobou COVID-19 dosiahol hranicu 10.000 prípadov.