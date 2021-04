Do roka po podaní dvoch dávok vakcíny bude zrejme potrebná i tretia

Washington 16. apríla (TASR) - Do roka po podaní oboch dávok vakcíny proti koronavírusu od americkej firmy Pfizer vyvinutej s nemeckou spoločnosťou BioNTech, budú ľudia "pravdepodobne" potrebovať aj tretiu dávku. Povedal to v rozhovore pre stanicu CNBC odvysielanom vo štvrtok výkonný šéf Pfizeru Albert Bourla, informovala agentúra AFP.



"Pravdepodobný scenár je, že pravdepodobne bude nutná tretia dávka, a to niekde medzi šiestimi až dvanástimi mesiacmi," uviedol Bourla v rozhovore nahranom 1. apríla. Dodal, že neskôr bude nasledovať i každoročné preočkovanie, no všetky tieto kroky je ešte potrebné potvrdiť. Kľúčovú úlohu bude podľa neho zohrávať nové varianty vírusu. "Je mimoriadne dôležité potlačiť množstvo ľudí, ktorí môžu byť náchylní na tento vírus," zdôraznil.



Farmaceutická firma Pfizer v apríli zverejnila štúdiu, podľa ktorej má jej vakcína približne 91-percentnú účinnosť v ochrane pred ochorením COVID-19 a tiež vyše 95-percentnú účinnosť voči ťažkému priebehu choroby do šiestich mesiacoch po podaní druhej dávky. Na zistenie toho, či vakcína poskytuje ochranu i po uplynutí šiestich mesiacov, sú však potrebné ďalšie dáta.



Vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech momentálne zohráva kľúčovú úlohu vo vakcinačných kampaniach v Spojených štátoch i v Európe. Vo februári farmaceutický gigant oznámil, že testuje tretiu dávku tejto očkovacej látky s cieľom zabezpečiť jej vyššiu účinnosť voči novým variantom.