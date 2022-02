Do Rumunska dorazili prvé konvoje s americkou vojenskou technikou

Bukurešť 10. februára (TASR) - Do Rumunska dorazili prvé konvoje americkej armády prevážajúce vojenské vybavenie, informovala vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na rumunské ministerstvo obrany.



Fotografie zverejnené na sociálnej sieti zachytávajú obrnené transportéry Stryker na rumunsko-maďarských hraniciach pri meste Nadlak.



Vojenské vybavenie bolo do Rumunska presunuté v rámci reakcie NATO na eskaláciu napätia súvisiacu s Ukrajinou, s ktorou má táto krajina spoločnú hranicu.



Vojenská technika z USA sa v piatok skoro ráno presunie na letisko pri mestečku Mihail Kogalniceanu, ktorého časť zaberá americká letecká základňa. Odtiaľ sa má distribuovať niekoľkým jednotkám v Rumunsku a bude sa využívať pri ich výcviku, povedal rumunský minister obrany Vasile Dincu.



Mihail Kogalniceanu leží neďaleko pobrežia Čierneho mora, v ktorého vodách sa na budúci týždeň budú konať ruské námorné cvičenia. V súvislosti s tým ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo vo štvrtok rozhodný protest proti rozhodnutiu Ruskej federácie o zablokovaní časti vôd Čierneho a Azovského mora a Kerčského prielivu, čo podľa neho môže spôsobiť vážne komplikácie v medzinárodnej námornej doprave a mať "ekonomické a sociálne následky".



Kremeľ popiera tvrdenia, že počas manévrov príde k zablokovaniu obchodných námorných trás.



Kerčský prieliv, ktorý spája Azovské a Čierne more, je dôležitou námornou cestou poskytujúcou spojenie so Stredozemným morom.