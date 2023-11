Do Rumunska priletelo 86 občanov a blízkych, evakuovaných z Pásma Gazy

Bukurešť 14. novembra (TASR) - Skupina 86 rumunských občanov a členov rodín evakuovaných z palestínskeho Pásma Gazy pristála v utorok ráno v Rumunsku, pricestovala špeciálnym letom Národnej spoločnosti TAROM. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Agerpres.



Skupina sa na územie Egypta dostala cez hraničný priechod Rafah v sobotu 11. novembra, neskôr ich prevzali do svojej starostlivosti zástupcovia rumunského veľvyslanectvo v Egypte. Pohotovostný tím krízového útvaru z ministerstva ich potom sprevádzal do Káhiry, odkiaľ odleteli do Rumunska.



Ministerstvo zahraničných vecí pokračuje v rokovaniach s izraelskými a egyptskými úradmi o evakuácii ďalších rumunských občanov a členov rodín z Pásma Gazy. Závisí to od vývoja situácie v palestínskej enkláve a od dohody zúčastnených strán.



Zatiaľ bolo z Pásma Gazy evakuovaných 220 rumunských občanov a ich rodinných členov.