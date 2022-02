Do Rumunska prišlo takmer 71.000 Ukrajincov; väčšina však len prešla

Bukurešť 28. februára (TASR) - Do Rumunska prišlo od začiatku ruskej invázie takmer 71.000 Ukrajincov. Viac ako polovica z nich pokračovala v ceste a z tejto krajiny už odišla ďalej do Bulharska či Maďarska. Uviedol to v pondelok hovorca rumunskej vlády Dan Carbunaru, ktorého citovala agentúra Reuters.



Hovorca tiež povedal, že rumunská vláda pripravila zásielku humanitárnej pomoci pre Ukrajinu pozostávajúcu z darov od občianskych aktivistov vrátane liekov, rôznych hygienických potrieb, potravín, vody, zimného oblečenia a prikrývok.



Reuters v tejto súvislosti približuje, že občianski aktivisti z organizácie Code for Romania zriadili na internete platformu informujúcu o dostupnej pomoci a dobrovoľníkoch, ktorú sprístupnili úradom.