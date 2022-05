Do Rumunska prišlo v utorok 7767 Ukrajincov

Bukurešť 4. mája (TASR) - Až 71.410 ľudí, z nich 7.767 ukrajinských občanov, vstúpilo v utorok do Rumunska, čo je o 15 percent viac v porovnaní s predchádzajúcim dňom. V stredu ráno o tom informovala tlačová agentúra Agerpres s odvolaním sa na rumunský Generálny inšpektorát pohraničnej polície (IGPF).



Z uvedeného počtu Ukrajincov ich 4323 prešlo do Rumunska cez hranicu s Ukrajinou (o 26,2 percenta viac) a 1710 vstúpilo na rumunské územie cez hranicu s Moldavskom (o 42,6 percenta viac).



Od začiatku invázie Ruska na Ukrajine prišlo do Rumunska do polnoci 3. mája celkovo 851.035 ukrajinských občanov. Celkový počet Ukrajincov, ktorí prekročili hranicu do Rumunska od predvojnového dátumu 10. februára, je 885.564, oznámil IGPF.