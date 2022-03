Do Rumunska vstúpilo v pondelok takmer 30.000 ukrajinských občanov

Bukurešť 8. marca (TASR) - Cez hraničné priechody vstúpilo v pondelok na územie Rumunska 80.044 ľudí vrátane 29.636 ukrajinských občanov. Je to pokles o 12,7 percenta oproti predchádzajúcemu dňu. V utorok o tom informoval rumunský Generálny inšpektorát pohraničnej polície, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra Agerpres. Dodala, že údaje sa týkajú 24-hodinového časového intervalu.



Presne 10.769 ukrajinských občanov (menej o 1,6 percenta) vstúpilo na územie cez ukrajinskú hranicu a 17.079 ukrajinských občanov prišlo z Moldavska (pokles o 19 percent), uvádza sa v tlačovom vyhlásení zaslanom Agerpresu.



Formality potrebné na odchod z Rumunska vyplnilo 89.164 ľudí vrátane 26.551 ukrajinských občanov (mierny pokles o 0,3 percenta).



Od začatia invázie Ruska na Ukrajine 24. februára do pondelka 7. marca vstúpilo do Rumunska 291.081 ukrajinských občanov a 208.863 ich z Rumunska odišlo.