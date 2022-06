Do Ruska boli presídlené z Ukrajiny už približne 2 milióny obyvateľov

Moskva 19. júna (TASR) - Približne dva milióny ľudí boli presídlené z Ukrajiny do Ruska od začiatku "špeciálnej vojenskej operácie", ktorú koncom februára začal Kremeľ. Tvrdí to predstaviteľ ruského ministerstva obrany.



Ruské sily "evakuovali" do Ruska už 1,9 milióna ľudí vrátane 307.000 detí, pričom len v sobotu to bolo 29.730 osôb vrátane 3500 detí, uviedol ruský generál Michail Mizincev, ktorého v sobotu večer citovala tlačová agentúra DPA.



Moskva tvrdí, že pomáha "evakuovať" ľudí zo sporných oblastí Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti do bezpečia. Podľa Kyjeva však Rusko bráni ľuďom v úteku na územia, ktoré nie sú pod kontrolou ruských síl, a v skutočnosti ich deportuje.



Mnohí z tých, ktorí boli poslaní do Ruska, sa pokúsili dostať späť na Ukrajinu cez tretie krajiny.



Ženevské konvencie z roku 1949, ktoré definujú medzinárodné právne normy počas vojnových konfliktov, zakazujú hromadné násilné presuny civilistov počas bojov na územie okupačnej mocnosti a klasifikujú ich ako vojnový zločin.



Ruská vojna na Ukrajine môže trvať roky, upozornil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a dodal, že dodávky najmodernejších zbraní ukrajinským jednotkám zvýšia šancu na oslobodenie východného regiónu Donbas spod ruskej kontroly.