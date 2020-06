Do Ruska dorazila druhá zásielka pľúcnych ventilátorov z USA

Moskva 4. júna (TASR) - Druhá zásielka pľúcnych ventilátorov, ktoré Spojené štáty v rámci boja proti koronavírusovej pandémii venovali Rusku, vo štvrtok dorazila do Moskvy. Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na americkú ambasádu v Moskve.



Hovorkyňa amerického veľvyslanectva Rebecca Rossová na Twitteri napísala, že "zásielka humanitárnej pomoci od Američanov pre obyvateľov Ruska" dorazila do Moskvy. Obsahuje 200 pľúcnych ventilátorov americkej výroby v hodnote 5,6 milióna dolárov.



Predchádzajúca zásielka 50 ventilátorov vyrobených v USA prišla do Moskvy 21. mája.



Rusko je v súvislosti s pandémiou treťou najviac postihnutou krajinou po USA a Brazílii. Celkový počet prípadov nákazy v Rusku vzrástol vo štvrtok podľa ruského krízového štábu na 441.108 a počet obetí na 5384.