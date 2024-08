Do Ruska pašoval zlaté tehličky: Nemcovi hrozí päťročné väzenie

Berlín/Moskva 27. augusta (TASR) - Nemcovi, ktorého zadržali pri pokuse prepašovať do Ruska zlato v hodnote 90 miliónov rubľov (880.000 eur), hrozí až päťročné väzenie, informoval podľa agentúry Reuters colný úrad v meste Pskov prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Telegram s tým, že voči mužovi sa začalo trestné stíhanie.



Colníci a príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) zadržali 58-ročného muža, ktorý údajne v karavane prevážal zlaté tehličky s hmotnosťou 13 kilogramov. Nemecký občan môže okrem trestu odňatia slobody dostať pokutu až do výšky jedného milióna rubľov (9800 eur). Nemecké ministerstvo zahraničia sa zatiaľ k prípadu nevyjadrilo.



Agentúra Reuters pripomína, že zadržiavanie občanov západných krajín v Rusku prispieva k súčasným napätým vzťahom s Moskvou. V rámci multilaterálnej výmeny väzňov so Západom boli nedávno prepustení viacerí nemeckí občania.



Mesto Pskov sa nachádza približne 20 kilometrov od ruských hraníc s Estónskom, dodáva TASR.