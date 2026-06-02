Do Ruska pricestovali Gerhard Schröder aj bratia Tateovci
Autor TASR
Moskva 2. júna (TASR) - Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder pricestoval do Moskvy. Potvrdil to spravodajca nemeckej spravodajskej televízie NTV Rainer Munz, ktorý politika videl v hoteli Kempinski. TASR o tom píše podľa webu nemeckého magazínu Stern, ktorý spolu s NTV patrí pod mediálnu spoločnosť RTL Deutschland.
Do Moskvy pricestovali v utorok aj kontroverzný influencer manosféry Andrew Tate a jeho brat Tristan, píše The Moscow Times. Tateov účet na X zverejnil video s tradičným ruským uvítaním s chlebom a soľou doplneným ľudovými piesňami a tancom.
Tate sám seba označil za mizogýna a spolu s bratom sú v Rumunsku od roku 2022 vyšetrovaní pre obvinenia zo založenia organizovanej zločineckej skupiny, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s maloletými, pohlavného styku s maloletou osobou a prania špinavých peňazí. Britské úrady ich obvinili aj zo znásilnenia, ublíženia na zdraví a kontroly prostitúcie na účely zisku. Bratia všetky obvinenia popierajú.
Účel ich návštevy Ruska nebol bezprostredne jasný, ale pravdepodobne navštívia Medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade (SPIEF) od 3. do 6. júna. Spravodajca NTV Munz nevylúčil, že aj 82-ročný Schröder pricestoval na SPIEF.
Ruský prezident Vladimir Putin nemeckého kancelára z obdobia 1998 až 2005 označil za svojho preferovaného európskeho vyjednávača pre riešenie situácie na Ukrajine.
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová je voči tejto iniciatíve skeptická. Považuje Schrödera za „lobistu ruských štátnych spoločností“ a v dôsledku toho by sedel „na oboch stranách rokovacieho stola“.
V roku 2023 Schröder pre noviny Berliner Zeitung prezradil, že sa mohol stať mediátorom medzi Ruskom a Ukrajinou už na začiatku konfliktu. Kyjev sa naňho údajne s takouto žiadosťou obrátil v roku 2022.
Po odstúpení z funkcie kancelára v roku 2005 viedol predstavenstvo ruskej štátnej spoločnosti Rosnefť a výbor akcionárov spoločnosti Nord Stream AG, prevádzkovateľa plynovodu Nord Stream 2. Po začatí vojny na Ukrajine v roku 2022 odstúpil.
