< sekcia Zahraničie
Do Ruska sa stále dostávajú desaťtisíce zahraničných áut
Sankcie a prísľub zahraničných automobiliek opustiť ruský trh sú reakciou na inváziu Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.
Autor TASR
Moskva 15. februára (TASR) - Rusko naďalej dováža autá zo zahraničia. Desaťtisíce vozidiel mnohých zahraničných značiek sa do Ruskej federácie dostávajú z Číny, a to do veľkej miery prostredníctvom sivého trhu. Jeho schémy umožňujú obchádzať západné sankcie, ako aj sankcie uvalené zo strany ázijských štátov či porušovať záväzky západných automobiliek nevyvážať na ruský trh. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá vychádzala z údajov o registrácii nových áut v Rusku a zo zdrojov z automobilového trhu.
Sankcie a prísľub zahraničných automobiliek opustiť ruský trh sú reakciou na inváziu Ruska na Ukrajinu vo februári 2022. Obchod so zahraničnými autami, od vozidiel Toyoty cez Mazdu až po nemecké luxusné značky, však prekvitá ďalej, čiastočne prostredníctvom neoficiálnych sietí umožňujúcich ruským obchodníkom objednávať si vozidlá cez čínskych sprostredkovateľov. Poukázali na to údaje ruskej spoločnosti pre výskum trhu Autostat a rozhovory so zdrojmi pôsobiacimi v obchode s autami.
Väčšina dovezených áut sa vyrába v Číne, kde majú mnohé zahraničné automobilky svoje závody, pričom na ruský trh sa dostávajú ako jazdené vozidlá. Najskôr sú v Číne predané ako nové, následne preklasifikované na jazdené vozidlá a vyvezené do Ruska. Takáto schéma podľa jedného z čínskych predajcov umožňuje predajcom vyhnúť sa súhlasu automobilky na export do Ruska.
V Číne sa takéto autá predávajú so zľavou, v Rusku je však ich cena porovnateľná s novými vozidlami, uviedol Dmitrij Zazulin, obchodný riaditeľ jedného z moskovských autobazárov Panavto-Zapad. Zároveň potvrdil rast dovozu vozidiel. „Dovoz áut je v súčasnosti veľmi vysoký. Vozidlá sú dovážané z viacerých krajín, ako nové tak jazdené,“ povedal Zazulin.
Zahraničné firmy, ktoré zakazujú predaj ich áut do Ruska, uviedli, že robia, čo môžu, aby takémuto vývozu zabránili. Mercedes uviedol, že vyšetrovanie porušovania sankcií „je zložité a trvá nejaký čas, pričom si vyžaduje aj spoluprácu tretích strán“. Automobilka BMW zasa uviedla, že čínskych predajcov svojich vozidiel už upozornila, aby sa prípadnému exportu do Ruska vyhli.
Sankcie a prísľub zahraničných automobiliek opustiť ruský trh sú reakciou na inváziu Ruska na Ukrajinu vo februári 2022. Obchod so zahraničnými autami, od vozidiel Toyoty cez Mazdu až po nemecké luxusné značky, však prekvitá ďalej, čiastočne prostredníctvom neoficiálnych sietí umožňujúcich ruským obchodníkom objednávať si vozidlá cez čínskych sprostredkovateľov. Poukázali na to údaje ruskej spoločnosti pre výskum trhu Autostat a rozhovory so zdrojmi pôsobiacimi v obchode s autami.
Väčšina dovezených áut sa vyrába v Číne, kde majú mnohé zahraničné automobilky svoje závody, pričom na ruský trh sa dostávajú ako jazdené vozidlá. Najskôr sú v Číne predané ako nové, následne preklasifikované na jazdené vozidlá a vyvezené do Ruska. Takáto schéma podľa jedného z čínskych predajcov umožňuje predajcom vyhnúť sa súhlasu automobilky na export do Ruska.
V Číne sa takéto autá predávajú so zľavou, v Rusku je však ich cena porovnateľná s novými vozidlami, uviedol Dmitrij Zazulin, obchodný riaditeľ jedného z moskovských autobazárov Panavto-Zapad. Zároveň potvrdil rast dovozu vozidiel. „Dovoz áut je v súčasnosti veľmi vysoký. Vozidlá sú dovážané z viacerých krajín, ako nové tak jazdené,“ povedal Zazulin.
Zahraničné firmy, ktoré zakazujú predaj ich áut do Ruska, uviedli, že robia, čo môžu, aby takémuto vývozu zabránili. Mercedes uviedol, že vyšetrovanie porušovania sankcií „je zložité a trvá nejaký čas, pričom si vyžaduje aj spoluprácu tretích strán“. Automobilka BMW zasa uviedla, že čínskych predajcov svojich vozidiel už upozornila, aby sa prípadnému exportu do Ruska vyhli.