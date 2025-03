Do ruskej armády chcú túto jar povolať 160.000 mužov

Moskva 31. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal výnos o jarnom odvode na vojenskú službu, ktorý sa uskutoční v období od 1. apríla do 15. júla. Do armády má byť povolaných 160.000 jednotlivcov. Ide o najvyšší počet brancov, odkedy Rusko na základe reformy svojej armády z roku 2012 začalo klásť väčší dôraz na zmluvných vojakov a vojakov povolaných na ročnú službu v armáde.



Informovala v pondelok agentúra DPA, ktorá sa odvolala na dokument zverejnený na webovej stránke pravo.gov.ru, píše TASR.



V zmysle nových zákonov budú na vojenskú službu povolaní občania vo veku 18 až 30 rokov. Pri tejto odvodovej kampani sa v Rusku bude využívať centralizovaná elektronická databáza, ale vojenské správy budú rozposielať aj tlačené pozvánky na odvod, doplnila DPA.



Agentúra DPA pripomenula, že účet na vládnom portáli gosuslugi majú teraz prakticky už všetci dospelí obyvatelia Ruska, keďže takto je možné vybavovať väčšinu styku s úradmi.



V roku 2024 bolo počas jarného odvodu do armády prijatých 150.000 ľudí, v roku 2023 ich bolo 147.000 a v roku 2022 odviedli 134.500 ľudí, poznamenala agentúra TASS.



Nárast počtu brancov súvisí s Putinovými výnosmi o postupnom zvyšovaní personálu ruskej armády. Začiatkom roku 2022 malo Rusko asi milión vojakov. V priebehu troch rokov sa bežný stav armády zvýšil na 1,5 milióna ľudí.



DPA doplnila, že brancov - oficiálne - neposielajú do jednotiek bojujúcich na Ukrajine. Viackrát sa však už zapojili do bojov v ruskom pohraničí, kam vlani v auguste v rámci svojej ofenzívy prenikli jednotky ukrajinskej armády.