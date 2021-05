Do ruskej Dumy predložili zákon postihujúci ľudí okolo Navaľného

Moskva 4. mája (TASR) – Skupina poslancov ruského parlamentu predložila návrh zákona o zákaze kandidovať do Štátnej dumy tým občanom, ktorí sa podieľajú na činnosti organizácií uznaných v Rusku za extrémistické alebo teroristické.



V reakcii na tento návrh Leonid Volkov, spolupracovník väzneného ruského politika Alexeja Navaľného, vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter upozornil, že návrh poslancov sa týka „ľudí, ktorí pracovali v Navaľného tíme alebo poskytli dary organizáciám, čo sú s ním nejako spojené".



Podľa Volkova by sa zákaz uchádzať sa o mandát poslanca Dumy mohol dotknúť viac ako 200.000 ľudí, ktorí darovali peniaze na činnosť Navaľného tímu.



Ako v utorok informovala agentúra Interfax, zákaz kandidovať by mal platiť až päť rokov odo dňa rozhodnutia súdu o zákaze danej občianskej alebo náboženskej organizácie.



Toto obmedzenie sa podľa návrhu zákona bude vzťahovať aj na osoby, ktoré boli zakladateľmi týchto organizácií a boli vo vedení tri roky pred tým, ako nadobudlo platnosť rozhodnutie súdu o ich likvidácii z dôvodu ich teroristickej alebo extrémistickej činnosti.



Z návrhu vyplýva, že do troch rokov od dátumu rozhodnutia súdu nemôžu byť do Štátnej dumy volení občania, ktorí boli radovými členmi takýchto organizácií a pomáhali im v činnosti.



Zákaz kandidovať do Dumy sa na takéto osoby bude vzťahovať v prípade, že v danej organizácii pracovali rok pred jej súdnym zákazom.



Zákaz kandidovať do Dumy bude platiť aj v prípade osôb, ktoré zakázaným organizáciám poskytli finančnú, majetkovú, organizačnú, metodickú, poradenskú alebo inú pomoc.



Volkov na margo návrhu zákona vo svojom tvíte uviedol, že „už sme videli veľa 'zákonov proti Navaľnému', ale TOTO sa – samozrejme – ešte nestalo".



Vysvetlil, že ak niekto daroval Navaľným založenej nadácii Fond boja proti korupcii (FBK) za posledný rok finančný dar, nemôže kandidovať do Štátnej dumy. Rovnako je to v prípade, ak posledné tri roky niekto pracoval ako koordinátor Navaľného.



Moskovská prokuratúra 16. apríla podala žalobu na moskovský mestský súd, v ktorej žiada, aby Navaľným založené nadácie FBK a Fond na ochranu práv občanov (FZPG), ako aj jeho štáby v regiónoch uznal za extrémistické organizácie.



V rámci súdneho konania dostali tieto nadácie zákaz vykonávať určité aktivity: organizovať zhromaždenia, používať médiá a zverejňovať materiály na internete.



Moskovská prokuratúra medzičasom pozastavila činnosť Navaľného štábov. Toto jej rozhodnutie platí až do verdiktu súdu v kauze vyhlásenia či nevyhlásenia za extrémistický subjekt.



V súvislosti s týmto krokom Volkov minulý štvrtok oznámil, že štáby, ktoré v regiónoch Ruska založil Navaľnyj, vo svojej doterajšej podobe končia.



Vysvetlil, že ak by pokračovali vo svojej činnosti, ich zamestnancom alebo sympatizantom by okamžite hrozilo stíhanie pre podozrenie z extrémizmu a trestnoprávne dôsledky. Dodal, že štáby môžu pokračovať v činnosti, ale „po vlastnej osi", bez pomoci moskovskej centrály.



Médiá minulý piatok informovali, že ruská Federálna služba pre finančný monitoring (Rosfinmonitoring) zaradila štáby Navaľného v ruských regiónoch do databázy extrémistických a teroristických organizácií.



Do databázy boli tieto štáby zaradené pod názvom Občianske hnutie Štáby Navaľného. Koordinátor siete týchto štábov Leonid Volkov pritom už pred časom upozornil, že organizácia s takýmto názvom z právneho hľadiska neexistuje.