Do ruských škôl sa má od septembra 2023 vrátiť povinný vojenský výcvik

Londýn/Moskva 13. novembra (TASR) - Do ruských škôl sa od septembra budúceho roka vráti povinný prípravný vojenský výcvik známy zo sovietskych čias, ktorý bol ukončený v roku 1993. V nedeľnej správe o situácii na Ukrajine zverejnenej na Twitteri to uviedol britský rezort obrany, ktorý sa odvoláva na stredajšie oznámenie ruského ministra školstva Sergeja Kravcova. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry DPA a denníka The Guardian.Daný program, ktorého cieľom je zaviesť minimálne 140 hodín vojenského výcviku za akademický rok, podporuje ministerstvo obrany v Moskve. Podľa Londýna je cieľom zvýšiť ochotu mladých ľudí ohľadom vojenskej služby a mobilizácie. Žiaci, ktorí sa blížia k dosiahnutiu veku, keď majú absolvovať povinnú vojenskú službu, tak majú získať príslušné vojenské schopnosti.Tieto kroky sú tiež zrejme súčasťouBritské ministerstvo pripomína, že niekdajší podobný program zahŕňal prípravu na možný útok chemickými či jadrovými zbraňami, prvú pomoc a tiež manipuláciu a streľbu z pušiek typu Kalašnikov.uviedol britský rezort obrany s odvolaním sa na tajné služby.Dodal, že návrh tohto vojenského výcvikového programu má byť vypracovaný do konca tohto roku a následne bude prechádzať schvaľovacím procesom.