Do Saakašviliho konzília prizývajú aj psychiatra

Tbilisi 11. decembra (TASR) - Väzneného gruzínskeho exprezidenta Michaila Saakašviliho vyšetrí aj psychiater. Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy to v sobotu uviedol Grigol Grigolia, člen lekárskeho konzília vytvoreného pod vedením gruzínskej ľudskoprávnej ombudsmanky.



Vysvetlil, že psychiatrické vyšetrenie je nutné vzhľadom na to, že Saakašvili po protestnej hladovke výrazne zoslabol a dostáva veľké dávky liekov s obsahom psychotropnými látok.



"Máme informácie, že dostáva veľké dávky psychotropných liekov, preto je nevyhnutné, aby konzílium navštívilo exprezidenta v nemocnici v Gori. Uvidíme, aké lieky dostáva," uviedol Grigolia.



Saakašviliho príbuzní predtým tiež tvrdili, že je v mimoriadne depresívnom stave. Podobného názoru je i známy gruzínsky herec Vachtang Kikabidze, ktorý Saakašviliho navštívil v sobotu v nemocnici v meste Gori.



Kikabidze informoval Saakašviliho o stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, na ktorého apeloval, aby sa angažoval v exprezidentovej kauze, keďže Saakašvili má ukrajinské občianstvo. Zelenskyj údajne Kikabidzemu prisľúbil súčinnosť.



Herec, ktorý je súčasne aj poslancom za opozičné, exprezidentom založené Jednotné národné hnutie, dodal, že aj Poľsko je pripravené Saakašviliho prijať a "postarať sa o neho".



Exprezidenta zatkli a uväznili 1. októbra, krátko po návrate do Gruzínska z exilu na Ukrajine. Po zatknutí držal bývalý gruzínsky prezident sedemtýždňovú hladovku, ktorú ukončil 19. novembra po tom, ako úrady súhlasili s tým, že ho prevezú z väzenskej do vojenskej nemocnice. Podľa vyjadrenia jeho právnikov a lekárov mala hladovka negatívny vplyv na Saakašviliho zdravotný stav.