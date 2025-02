Do sarkofágu elektrárne v Černobyle narazil dron

Kyjev/Viedeň 14. februára (TASR) — Do betónového sarkofágu, chrániaceho zvyšky štvrtého reaktorového bloku bývalej jadrovej elektrárne v Černobyle, počas noci na piatok narazil dron, ktorý spôsobil požiar. TASR o tom informuje s odvolaním sa na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), ktorá to uviedla na svojom účte na sieti X.



"V noci z 13. na 14. februára okolo 01.50 h tím MAAE v Černobyle začul výbuch prichádzajúci od betónového krytu, chrániaceho zvyšky reaktora č. 4 bývalej JE Černobyľ, ktorý spôsobil požiar. Bol informovaný, že doň narazilo bezpilotné lietadlo," napísala MAAE.



Agentúra ďalej uviedla, že do niekoľkých minút boli na mieste hasiči s technikou.



"V tejto chvíli nič nenasvedčuje tomu, že by došlo k porušeniu vnútorného ochranného obalu sarkofágu. Úrovne žiarenia vo vnútri i vonku sú normálne a stabilné," konštatovala MAAE.



Dodala, že obete nie sú hlásené a situáciu naďalej monitoruje.



Útok dronu potvrdil na Facebooku aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého do sarkofágu narazil ruský dron naložený výbušninami. Zverejnil aj video zachytávajúce náraz a jeho dôsledky.



"Jediný štát na svete, ktorý môže útočiť na takéto objekty, obsadiť jadrové elektrárne a viesť vojenské operácie bez ohľadu na následky, je dnešné Rusko. A toto je teroristická hrozba pre celý svet," napísal Zelenskyj.



Černobyľská elektráreň sa 26. apríla 1986 stala dejiskom jednej z najhorších jadrových katastrof v dejinách. Definitívne bola odstavená v decembri 2000. Bezprostredne po napadnutí Ukrajiny vo februári 2022 okupovali elektráreň ruskí vojaci. Opustili ju v apríli 2022 a Ukrajina ju odvtedy udržuje pod osobitnou vojenskou kontrolou.